Ufuk Özkan İçin Dayanışma Çağrısı!

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve bir süredir tedavi altında olan 50 yaşındaki Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan başarılı oyuncunun acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.Bu kritik süreçte Demet Evgar, Tuba Büyüküstün ve Melek Baykal gibi onlarca ünlü isim, sosyal medya hesaplarından donör çağrısı yaparak meslektaşlarına destek olmuştu.Gözler bulunacak uygun donöre çevrilmişken, oyuncunun kardeşi Umut Özkan abisinin sağlık durumuna ilişkin duygusal bir açıklama yapmıştı. Ağabeyi için donör adayı olan Umut Özkan, yapılan tetkikler sonucunda doku uyumunun sağlanamadığını duyurmuştu.Kardeş Özkan yaptığı paylaşımda, 'Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o donör bulunacak' ifadelerini kullanmıştı.Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili kritik süreç sürerken, ünlü oyuncu bu dönemde en büyük desteği meslektaşlarından alıyor. Tedavi gördüğü hastanede çok sayıda oyuncu dostu tarafından ziyaret edilen Özkan'a moral veren açıklamalar yapılıyor.Bu isimlerden son olarak usta oyuncu Erdal Özyağcılar, hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullandı: 'Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki 'Vital sign' yerine 'Kamera' olacak'