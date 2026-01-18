  • USD: 43,09 - 43,17
Talisca Evleniyor!

Fenerbahçe formasıyla yeşil sahalarda adından söz ettiren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bu kez futbol başarısını gölgede bırakan özel bir gelişmeyle gündeme geldi. Başarılı futbolcu, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Carolaine Freitas'a romantik bir evlilik teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Talisca, kısa sürede magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Ekleme: 18.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Carolaine Freitas'a romantik bir evlilik teklifi ederek magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Aşk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Talisca'nın evlilik teklifi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Çiftin samimi pozları, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken, paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Carolaine Freitas romantik paylaşımlarına ise, '5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet. Seni seviyorum!' notunu düştü.
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

