O Diziye Övgü Yağdı!

Burcu Kara, önceki gün Levent'te eşinin yapım şirketine girerken görüntülendi.Soruları yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini oynadığı A.B.İ. dizisi hakkında, 'Çok güzel sonuç aldı. Harika ekip, yönetmeni de müthiştir' dedi.Burcu Kara, İznik'teki evleri hakkında da 'Çocukların okulu sebebiyle biz bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Zeytinci olduk bayağı. Toprağa basmak aşırı keyifli' diye konuştu.