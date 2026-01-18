O Diziye Övgü Yağdı!

  • USD: 43,09 - 43,17
Ünlü oyuncu Burcu Kara, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Ekleme: 18.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Burcu Kara, önceki gün Levent'te eşinin yapım şirketine girerken görüntülendi.

Soruları yanıtlayan Kara, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini oynadığı A.B.İ. dizisi hakkında, 'Çok güzel sonuç aldı. Harika ekip, yönetmeni de müthiştir' dedi.

Burcu Kara, İznik'teki evleri hakkında da 'Çocukların okulu sebebiyle biz bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Zeytinci olduk bayağı. Toprağa basmak aşırı keyifli' diye konuştu.
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

