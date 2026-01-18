  • USD: 43,09 - 43,17
Hande Erçel Arapça Konuştu!

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen prestijli Joy Awards Ödül Töreni'ne konuk olarak katılan oyuncu Hande Erçel, sahneye çıkarak yaptığı Arapça konuşma ile gündem oldu.

Ekleme: 18.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Riyad'da büyük buluşma...

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Joy Awards Ödül Töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'den birçok önemli isim katılırken bunlardan biri de oyuncu Hande Erçel oldu.

Hande Erçel Arapça Konuştu!

SUNUCULUK YAPTI

Gecenin en önemli anlarından biri, Hande Erçel ve Barış Arduç'un ödül sunmak üzere sahneyi paylaşmasıydı.

İki ünlü oyuncu, 2026 Joy Ödülleri'nde En İyi Arap Kadın Oyuncu ödülünü birlikte sundular.

ARAPÇA KONUŞTU

Erçel, sahneye çıkarak yaptığı Arapça konuşma ile salondan büyük alkış aldı.

32 yaşındaki oyuncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada Arapça kullanarak izleyicilere ve ev sahiplerine içten teşekkürlerini iletti.

ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Hande Erçel, Elie Saab imzalı elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Ünlü oyuncunun, kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

