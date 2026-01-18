Hande Erçel Arapça Konuştu!

Riyad'da büyük buluşma...Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Joy Awards Ödül Töreni düzenlendi.Törene Türkiye'den birçok önemli isim katılırken bunlardan biri de oyuncu Hande Erçel oldu.Gecenin en önemli anlarından biri, Hande Erçel ve Barış Arduç'un ödül sunmak üzere sahneyi paylaşmasıydı.İki ünlü oyuncu, 2026 Joy Ödülleri'nde En İyi Arap Kadın Oyuncu ödülünü birlikte sundular.Erçel, sahneye çıkarak yaptığı Arapça konuşma ile salondan büyük alkış aldı.32 yaşındaki oyuncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada Arapça kullanarak izleyicilere ve ev sahiplerine içten teşekkürlerini iletti.Öte yandan Hande Erçel, Elie Saab imzalı elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.Ünlü oyuncunun, kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.