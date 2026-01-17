Yaptığı hareket gündem oldu
Bir ödül töreninde boy gösteren Sinem Ünsal hem güzelliğiyle hem de Burcu Esmersoy'un kendisine yaptığı hareketle konuşuldu.
Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla göz doldurdu.
Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket, kameralara yansıdı.
"POPOSUNU KAŞIDI"
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından bazı kullanıcılar yorum yağdırdı. Bazıları Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumladı.
