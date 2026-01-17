  • USD: 43,09 - 43,17
  • EURO: 50,03 - 50,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaptığı hareket gündem oldu

Bir ödül töreninde boy gösteren Sinem Ünsal hem güzelliğiyle hem de Burcu Esmersoy'un kendisine yaptığı hareketle konuşuldu.

Ekleme: 17.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla göz doldurdu.

Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket, kameralara yansıdı.

"POPOSUNU KAŞIDI"

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından bazı kullanıcılar yorum yağdırdı. Bazıları Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumladı.

Yaptığı hareket gündem oldu

Yaptığı hareket gündem oldu
Devlet Bahçeli'den Suriye Açıklaması!
Bakan Kurum Duyurdu! 9 İl Daha...
Ticaret Bakanlığı'ndan Amansız Mücadele!
ABD Basınından Şok İddia!
Esenboğa'da Gurur Günü!
Sanal Kumar Geleceği Çalıyor!
Suriye Ordusu Rakka'ya Yaklaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti
Bakan Tekin'den Atatürk cevabı!
Bakan Kurum duyurdu! 'kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek'
Havacılıkta büyük hamle! 241,4 kilometreye ulaştı
Kaçamayacaklar! Kırmızı bültenle aranan suçlular tek tek yakalandı
Bağımlılıkta kritik yaş 14-24 arası! Yasa dışı bahiste 'ganimet kutusu' tuzağı
Gözler yılın ilk faiz kararında! Piyasada beklentiler ne yönde?
Suriye ordusu Deyr Hafir'de! Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor
Annesinin feryadı yürekleri dağladı! 'Oraya gittiğimde oğlum can çekişiyordu...'
E-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! 1.8 milyon TL ceza kesilecek
İngiliz basınında dikkat çeken analiz! Trump'ın kararında Türkiye'nin diplomatik başarısı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı!
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı