İbrahim Tatlıses ifade verdi
Eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine şüpheli sıfatıyla çağrılan türkücü İbrahim Tatlıses'in, İzmir Adliyesi'nde ifade verdiği ve Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi.
İFADE VERDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.
Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.
