  • USD: 43,09 - 43,17
  • EURO: 50,03 - 50,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ağız içi masajı yaptırdı

Oyunculuk kariyeriyle bildiğimiz sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, bu defa ağız içi masajıyla gündeme geldi.

Ekleme: 17.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Ekranların fenomen yapımlarından "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle tanınmıştı.

AĞIZ MASAJI

Şimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren fenomen Elvin Levinler, ağız içi masajıyla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı amaçlayan ağız içi masajı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Ağız içi masajı yaptırdı

"PARA ÇOK"

Yüz estetiği ve rahatlama amacıyla tercih edilen bu alternatif teknik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Elvin Levinler'in bu anlarına; 'Saçma', 'para ne yapacağını şaşırtmış' gibi yorumlar yapıldı.

Ağız içi masajı yaptırdı
Devlet Bahçeli'den Suriye Açıklaması!
Bakan Kurum Duyurdu! 9 İl Daha...
Ticaret Bakanlığı'ndan Amansız Mücadele!
ABD Basınından Şok İddia!
Esenboğa'da Gurur Günü!
Sanal Kumar Geleceği Çalıyor!
Suriye Ordusu Rakka'ya Yaklaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti
Bakan Tekin'den Atatürk cevabı!
Bakan Kurum duyurdu! 'kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek'
Havacılıkta büyük hamle! 241,4 kilometreye ulaştı
Kaçamayacaklar! Kırmızı bültenle aranan suçlular tek tek yakalandı
Bağımlılıkta kritik yaş 14-24 arası! Yasa dışı bahiste 'ganimet kutusu' tuzağı
Gözler yılın ilk faiz kararında! Piyasada beklentiler ne yönde?
Suriye ordusu Deyr Hafir'de! Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor
Annesinin feryadı yürekleri dağladı! 'Oraya gittiğimde oğlum can çekişiyordu...'
E-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! 1.8 milyon TL ceza kesilecek
İngiliz basınında dikkat çeken analiz! Trump'ın kararında Türkiye'nin diplomatik başarısı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı!
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı