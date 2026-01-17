Ağız içi masajı yaptırdı

Ekranların fenomen yapımlarından "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle tanınmıştı.AĞIZ MASAJIŞimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren fenomen Elvin Levinler, ağız içi masajıyla gündem oldu.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIÜnlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı amaçlayan ağız içi masajı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.Yüz estetiği ve rahatlama amacıyla tercih edilen bu alternatif teknik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Elvin Levinler'in bu anlarına; 'Saçma', 'para ne yapacağını şaşırtmış' gibi yorumlar yapıldı.