Ufuk Özkan'ın son durumu nasıl?

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için donör arayışı devam ediyor. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 16.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:59 / Editör: Ozge Selin
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yaptı.

KARDEŞİ SON DURUMU PAYLAŞTI

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Ufuk Özkan'ın son durumu nasıl?

''TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANDI''

Özkan, ünlü oyuncunun son durumu hakkında; ''Öncelikle, "kan vererek yardımcı olmak istiyorum" diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi'' ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

