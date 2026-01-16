  • USD: 43,09 - 43,17
Nilperi Şahinkaya ilişkisi hakkında konuştu

Ekranların ünlü oyuncularından Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar ile ilişkileri hakkında konuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden. Emre Yusufi ile uzun yıllar süren ilişkisi biten Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. Aşıklar önceki gün Bebek'te görüntülenip, samimi açıklamalar yaptı.

"RUH EŞİM"

Sevgililer ilişkileri hakkında konuştu. Baturalp “Yakın bir arkadaş gibi ilişki yaşamak büyük artı. Her şeyi paylaştığım ruh eşim o benim. Evlilik teklifi yapacaksam 14 Şubat’ı ya da özel bir günün gelmesini beklemem.” dedi.

"PARA"

Şahinkaya ise “Biz beraber eğleniyoruz. Birbirimizle vakit geçirirken keyif alıyoruz” diye konuştu. “Aşk mı para mı?” sorusuna sevgililer “Para. Şaka şaka ikisinin de varlığı güzel. Dengede olması lazım huzur için. Karnın açsa ne aşkı ya? Bir yere kadar ruhunu doyurur aşk.” diyerek ortak bir yanıt verdiler.

