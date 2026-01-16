Hazar Ergüçlü'den kombin pozları

Ekranların sevilen dizilerinden İnci Taneleri’nde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, bir ödül gecesine katıldı. Ünlü isim, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.Ünlü oyuncu, siyah süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla bakışları üzerine topladı.Ergüçlü paylaştığı fotoğraflarda, siyah mini elbisesiyle ardı ardına poz verdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara da, 'Bye bye clean girl' (Bye bye temiz kız) notunu düştü.Dantel işlemeli tasarımı ve cesur kesimiyle tarzını ortaya koyan oyuncunun bu şık tercihine takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.