  • USD: 43,09 - 43,17
  • EURO: 50,03 - 50,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazar Ergüçlü'den kombin pozları

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, kombiniyle çekildiği pozları sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 16.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen dizilerinden İnci Taneleri’nde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, bir ödül gecesine katıldı. Ünlü isim, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, siyah süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla bakışları üzerine topladı.

"BYE BYE TEMİZ KIZ"

Ergüçlü paylaştığı fotoğraflarda, siyah mini elbisesiyle ardı ardına poz verdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara da, 'Bye bye clean girl' (Bye bye temiz kız) notunu düştü.

Hazar Ergüçlü'den kombin pozları

BEĞENİLDİ

Dantel işlemeli tasarımı ve cesur kesimiyle tarzını ortaya koyan oyuncunun bu şık tercihine takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

Hazar Ergüçlü'den kombin pozları

Hazar Ergüçlü'den kombin pozları

Hazar Ergüçlü'den kombin pozları


Hazar Ergüçlü'den kombin pozları








Devlet Bahçeli'den Suriye Açıklaması!
Bakan Kurum Duyurdu! 9 İl Daha...
Ticaret Bakanlığı'ndan Amansız Mücadele!
ABD Basınından Şok İddia!
Esenboğa'da Gurur Günü!
Sanal Kumar Geleceği Çalıyor!
Suriye Ordusu Rakka'ya Yaklaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti
Bakan Tekin'den Atatürk cevabı!
Bakan Kurum duyurdu! 'kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek'
Havacılıkta büyük hamle! 241,4 kilometreye ulaştı
Kaçamayacaklar! Kırmızı bültenle aranan suçlular tek tek yakalandı
Bağımlılıkta kritik yaş 14-24 arası! Yasa dışı bahiste 'ganimet kutusu' tuzağı
Gözler yılın ilk faiz kararında! Piyasada beklentiler ne yönde?
Suriye ordusu Deyr Hafir'de! Terör örgütü YPG/SDG geri çekiliyor
Annesinin feryadı yürekleri dağladı! 'Oraya gittiğimde oğlum can çekişiyordu...'
E-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! 1.8 milyon TL ceza kesilecek
İngiliz basınında dikkat çeken analiz! Trump'ın kararında Türkiye'nin diplomatik başarısı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı!
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı