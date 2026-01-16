Dilan Çıtak, Survivor'dan gözyaşlarıyla elendi!

İzleyenlerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyenlerle buluştu. Survivor yeni sezon kadrosunda sanat camiasında çok tanıdık ünlüler var. Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.ÜNLÜ İSİMLER VEDA ETTİSurvivor 2026'da şu ana kadar ünlüler takımından Keremcem ve Selen Görgüzel elenmişti.DİLAN ÇITAK'TAN DUYGUSAL VEDASurvivor'da yeni haftanın eleme potasına giren isimler sırasıyla; Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz oldu. 15 Ocak tarihli Survivor'da Seren Ay Çetin ve Dilan Çıtak mücadelesini kaybeden şarkıcı Dilan Çıtak, Survivor 2026'da elenen en son isim oldu.''ACUN ILICALI AMCAM OLSA''Adaya veda eden Çıtak, konseydeki veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim; ''Çok erken ama gidiyorum. Hem mutluyum hem mutsuzum. Bugünkü yarışı gerçekten çok kazanmak istedim. Çok güzel bir 17 gün geçirdim. Ben çok dışlanmıştım belli bir kesim tarafından. Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız. O yüzden size çok büyük bir saygı duyuyorum. Ben çünkü malumunuz. Hatta hep derim Acun Ilıcalı amcam olsa diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Bana Dilan olarak sahip çıktığınız için. Umarım tekrar yollarımız kesişir'' ifadelerini kullandı.BABASINA GÖNDERME YAPTISurvivor'a erken vedasıyla sevenlerini üzen Çıtak, geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yapmıştı.Çıtak, ''İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim. Ben Amerikan pop yapıyordum. İngilizce şarkılar söylüyordum. Son 4-5 senedir Türkçe şarkı söylüyorum'' diye konuşmuştu.Merak uyandıran açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı; ''Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Ama diğer şarkıcılar öyle değil. Olmadıkları bir kimlikten kurtulup ondan sonra esas kimliklerini var etmek için savaşmıyorlar. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak'a biraz haksızlık yapıldı. Ama ben Dilan Çıtak'ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim'' ifadelerini kullanmıştı.