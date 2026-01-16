Cemal Hünal'ın yeni hobisi!

Cemal Hünal, bu kez rol aldığı projelerle değil, ortaya koyduğu sıra dışı yeteneğiyle gündeme geldi.

Ekranların beğenilen isimlerinden başarılı ünlü oyuncu Cemal Hünal, bu kez rol aldığı projelerle değil, ortaya koyduğu sıra dışı yeteneğiyle gündeme geldi.Hünal, demirci kıyafeti giymesinin ardından ateşin başına geçerek bıçak üretti.Kendisine yeni hobi bulan ünlü oyuncunun demircilik yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Hünal’ın el emeğiyle bıçak ürettiği anlar takipçilerini şaşırttı.Oyuncunun bu paylaşımı, sanatçının bilinmeyen yönlerini yeniden gündeme taşıdı.