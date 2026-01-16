  • USD: 43,09 - 43,17
Bülent Şakrak sevgilisine aşkını ilan etti!

Oyuncu Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kız arkadaşına aşkını ilan etti.

Ekleme: 16.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:53
Bülent Şakrak, meslektaşı sevgilisi Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü isim, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte bir karesini paylaşarak aşkını herkese duyurmuştu.

Şakrak, geçtiğimiz günlerde Arabacıoğlu'nun 'Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş' sözlerini kendi hesabından alıntılayarak yayınlamıştı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram'dan kutlamıştı.

İkili, mutluluk pozlarını sosyal medyadan sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor. Son olarak ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla birlikte olduğu kareyi 'Roman olur yazsam seni' notuyla paylaştı.

Şakrak ve Arabacıoğlu'nun romantik fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

