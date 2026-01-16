  • USD: 43,09 - 43,17
Bestemsu Özdemir anne oldu!

Kanal D'de yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinin yıldızlarından Bestemsu Özdemir ile eşi Ersin Görkem, merakla bekledikleri ilk bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Ünlü ismin ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşte, bebeğinden ilk kare...

Ekleme: 16.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:32
'İnci Taneleri' dizisinin Semiramis'i başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

BEBEK MÜJDESİ

Kanal D’nin ‘İnci Taneleri’ dizisinde Semiramis karakterini canlandıran Özdemir, bebek beklediği iddialarını, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle müjdeyi vermişti.

ANNE OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADI

Özdemir ve Görkem çifti, dört gözle bekledikleri bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in Sarp Marco adını verdikleri oğulları 11 Ocak Pazar günü dünyaya geldi.

Ünlü oyuncunun ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

