Serenay Sarıkaya'nın iddialı tarzı

Dün akşam bir ödül töreninde boy gösteren Serenay Sarıkaya, iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Ekleme: 15.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Projelerin ve markaların aranan yüzlerinden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni film hazırlığında.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya dün akşam gerçekleşen ödül gecesine damga vurdu.

KIRMIZILAR İÇİNDE

Yine kural bozmayan Sarıkaya, güzelliğiyle herkesi mest etti. Geceye kırmızılar içerisinde katılan güzel oyuncu kırmızı kürkü, kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve kırmızı rujuyla adeta bakana bir daha baktırdı.

