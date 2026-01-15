  • USD: 43,11 - 43,19
  • EURO: 50,15 - 50,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Erçel'in Kıyafetine Yorum!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oyuncu Hande Erçel'in ödül töreninde tercih ettiği kıyafete yaptığı yorumla ortalığı fena karıştırdı. Akalın "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" ifadesini kullandı.

Ekleme: 15.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle gündem olan Hande Erçel hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Akalın, Erçel'in kıyafetini hedef alan yorumunda, 'Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya' ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'in Kıyafetine Yorum!

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini 'gereksiz ve kırıcı' bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.

Hande Erçel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Aile' açıklaması!
Karadeniz’de petrol ve gaz hamlesi! Bakan Bayraktar sondaj için yeni noktayı açıkladı
Merkez Bankası Rekora Yaklaştı!
Bir CHP Klasiği! Jandarmaya Hakaret!
Gazze'de İnsanlık Kan Kaybediyor!
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınırda!
Emekli Maaşı TBMM'de !
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış! 'SDG meselesi sorun olmaya devam ediyor'
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! İşte istenen cezalar
Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankara Stadyumu'nu Tanıttı!
MSB'den Hudut Açıklaması!
Trump İran'a müdahaleyi askıya aldı! Batı basınında dikkat çeken analiz
Ukrayna'da Askeri Kriz!
Çin'den Siber Güvenlik Önerisi!
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! 13 şüpheli gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç sahiplerine bu yıl da yardım yapılacak
BTK rapor hazırladı! Dijital platformlara yakın takip uyarısı
Avrupalı yetkililerden çarpıcı iddia! 'ABD, İran'a 24 saat içerisinde askeri müdahale başlatabilir'
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Instagram kullanıcılarına müjde! Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Instagram kullanıcılarına müjde! Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

O Marka Yeni Logosunu Tanıttı!

O Marka Yeni Logosunu Tanıttı!

Android Bildirim Paneli Sızdı!

Android Bildirim Paneli Sızdı!

Apple'dan Devrim!

Apple'dan Devrim!

WhatsApp'tan Fotoğraf Hamlesi!

WhatsApp'tan Fotoğraf Hamlesi!

Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında

Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında