  • USD: 43,11 - 43,19
  • EURO: 50,15 - 50,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hafsanur Sancaktutan'ın çocuk planı

Yaklaşık iki yıldır Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, evlilik ve çocuk konularıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 15.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile birlikte olan Hafsanur Sancaktutan, evlilik ve annelik sonrası kariyerine dair soruya açık yüreklilikle yanıt verdi.

Hafsanur Sancaktutan'ın çocuk planı

"GURUR DUYARIM"

Şu sıralar ‘Kıskanmak’ dizisinde Özgü Namal ile rol alan Hafsanur Sancaktutan; “Evlenip çocuk sahibi olsanız, zamanında Özgü Namal’ın yaptığı gibi oyunculuğu bırakır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Özgü Namal’ı çok severim, muhteşem bir kadın. Ama ben mesleğimi bırakmam. Oyunculuğu özlerim. Çocuğum setlere benimle birlikte gelip gider. Bunu yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım.”

Hafsanur Sancaktutan'ın çocuk planı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Aile' açıklaması!
Karadeniz’de petrol ve gaz hamlesi! Bakan Bayraktar sondaj için yeni noktayı açıkladı
Merkez Bankası Rekora Yaklaştı!
Bir CHP Klasiği! Jandarmaya Hakaret!
Gazze'de İnsanlık Kan Kaybediyor!
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınırda!
Emekli Maaşı TBMM'de !
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış! 'SDG meselesi sorun olmaya devam ediyor'
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! İşte istenen cezalar
Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankara Stadyumu'nu Tanıttı!
MSB'den Hudut Açıklaması!
Trump İran'a müdahaleyi askıya aldı! Batı basınında dikkat çeken analiz
Ukrayna'da Askeri Kriz!
Çin'den Siber Güvenlik Önerisi!
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! 13 şüpheli gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç sahiplerine bu yıl da yardım yapılacak
BTK rapor hazırladı! Dijital platformlara yakın takip uyarısı
Avrupalı yetkililerden çarpıcı iddia! 'ABD, İran'a 24 saat içerisinde askeri müdahale başlatabilir'
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Instagram kullanıcılarına müjde! Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Instagram kullanıcılarına müjde! Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

O Marka Yeni Logosunu Tanıttı!

O Marka Yeni Logosunu Tanıttı!

Android Bildirim Paneli Sızdı!

Android Bildirim Paneli Sızdı!

Apple'dan Devrim!

Apple'dan Devrim!

WhatsApp'tan Fotoğraf Hamlesi!

WhatsApp'tan Fotoğraf Hamlesi!

Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında

Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında