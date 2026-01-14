Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden dünyaca ünlü sanatçı, yaşam savaşını kaybetti.Uzun yıllar boyunca eserleriyle geniş kitlelere ulaşan ve sanat dünyasında iz bırakan isimden gelen acı haber, hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu.Adams’in vefatı, yakın çevresi tarafından duyuruldu. Sanatçı, özellikle ofis yaşamını mizahi bir dille ele alan Dilbert ile geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı; eserleri yayınlandığı dönemde binlerce gazetede yer almış ve popüler kültürün önemli figürlerinden biri haline gelmişti.Prostat kanserinin metastaz yapmasıyla sağlık durumu son aylarda daha da kötüleşen Adams, tedavi sürecine rağmen hayata veda etti. Sanatçının ölümü, sosyal medya ve medya dünyasında geniş yankı buldu.