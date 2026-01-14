Kazancı Dudak Uçuklattı!
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Atv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi A.B.İ. dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı dizinin ilk bölümü sonrası gündeme geldi. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ.” dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi.
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan hikaye değişikliği ve yaş farkı tepkileriyle gündeme gelmişti.
HİKAYE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Dizi ile ilgili açıklamalar yapan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını, Afra Saraçoğlu'nun ise 25 yaşlarında genç bir avukat rolünde olacağını açıklayarak 'aşk olacak' ifadelerini kullanmıştı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
Atv'nin yeni dizisi A.B.İ. şimdi de başrollerin bölüm başı ücretleriyle gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.
İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı bu sayede tam tamına 17 milyon TL olacak.
