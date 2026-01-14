  • USD: 43,09 - 43,17
Güllü Erhan'ı Görenler Tanıyamıyor!

Türk televizyon tarihine damga vuran “Kurtlar Vadisi” dizisinde hayat verdiği “Güllü” karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Erhan Ufak, şimdi de yıllar içindeki büyük değişimiyle gündemde. Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakan Güllü Erhan'ı görenler tanıyamıyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor.

Dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu defa dizideki sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güllü Erhan son haliyle dikkat çekti.

Mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Güllü Erhan'ı Görenler Tanıyamıyor!

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu.

Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.

Ufak; açtığı Türk Sanat Akademisi için 'Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz.' demişti.

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

Güllü Erhan'ın son haline sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'tek değişen şey yıllar', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapılıyor.
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

