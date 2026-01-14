Gonca Vuslateri ve eşinden mutlu aile pozu!

Oyuncu Gonca Vuslateri, yer aldığı projelerle ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık gündeme geliyor.''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan 39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024'te anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.Oyuncu, çok uzun süre ara vermeden setlere kaldığı yerden devam etmişti. Oyuncunun doğum sonrasında hızla verdiği kiloların sırrı merak konusu olmuştu.Vuslateri, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" açıklamasında bulunmuştu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor.Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ve minik kızları Asya Mone ile birlikte oldukları aile pozunu 'Aşk' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.