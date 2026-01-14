  • USD: 43,09 - 43,17
  • EURO: 50,20 - 50,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ece Seçkin rotayı değiştirdi!

Ünlü popçu Ece Seçkin, İstanbul’daki kar yağışının beklediği gibi kış atmosferini yaşatmadığını belirterek kış tatili planını değiştirdi. Şarkıcı, valizi topladı.

Ekleme: 14.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da beklediği kar manzarasını göremeyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kış hasretini dindirmek için çözümü yurt dışında buldu.

Soğuk havayı ve karla kaplı manzaraları seven Seçkin, eşiyle birlikte valizini hazırlayarak Finlandiya’ya gitme kararı aldı.

Ece Seçkin rotayı değiştirdi!

"VALİZ HAZIR"

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, kış sevgisini şu sözlerle anlattı:

“Bu kar performansı benim gibi tam bir kış tutkununa asla yetmez. O yüzden ‘ikincisi en iyisi’ dedim ve bu kez ben seni kaçırıyorum. Valiz hazır, sabah havalimanında buluşuyoruz!”

Ece Seçkin rotayı değiştirdi!
Avrupalı yetkililerden çarpıcı iddia! 'ABD, İran'a 24 saat içerisinde askeri müdahale başlatabilir'
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
ABD duyurdu: Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı
Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye yakalama kararı çıkarıldı
CHP’li başkan rahatsızlığına kılıf buldu: Su kayıp-kaçağının sebebi camilere su verilmesiymiş
Mehmetçik'ten ' Hazırız ' Mesajı!
Bakan Uraloğlu Gazetecilere Müjdeyi Verdi!
Vatandaş Buca Belediyesi'ne isyan etti! 'Açıklayın bu para nereye gidiyor?'
Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar yönetmeliğine düzenleme
ABD-İran hattında gerilim! Göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
SGK borç listesini açıkladı! Işıkhan’ın çağrısı sonrası SGK’ya en borçlu belediyeler...
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon!
Gazze'de can kaybı artıyor! 71 bin 439'a yükseldi
İran'da protestolar devam ediyor! Can kaybı 2 bin 500'ü aştı
Siber suçlarla mücadele operasyonu! 126 şüpheli gözaltında
CHP'de üye sayısı paniği! Genel merkezde soğuk duş
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e sert tepki: Bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur”
ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!
Suriye'de YPG/SDG’nin karargâhına baskın! Çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek