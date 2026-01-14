Demet Özdemir'in Budapeşte günleri
Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, yurt dışından döndü.
Reyting rekorları kıran “Eşref Rüya”nın başrolü Demet Özdemir, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitmişti.
Tatile gittiği öğrenilen güzel oyuncu, Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
"BEBİŞ SEVİYORUM"
Kareleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. Budapeşte'den dönen güzel oyuncu ayaküstü açıklama yaptı:
“Budapeşte’de arkadaşlarım var. Minik bebişlerini sevmeye gidip geliyorum.”
