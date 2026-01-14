  • USD: 43,09 - 43,17
Demet Özdemir'in Budapeşte günleri

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, yurt dışından döndü.

Ekleme: 14.01.2026 - 09:11 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran “Eşref Rüya”nın başrolü Demet Özdemir, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitmişti.

Demet Özdemir'in Budapeşte günleri

Tatile gittiği öğrenilen güzel oyuncu, Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Demet Özdemir'in Budapeşte günleri

"BEBİŞ SEVİYORUM"

Kareleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. Budapeşte'den dönen güzel oyuncu ayaküstü açıklama yaptı:

“Budapeşte’de arkadaşlarım var. Minik bebişlerini sevmeye gidip geliyorum.”

Demet Özdemir'in Budapeşte günleri
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

