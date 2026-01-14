  • USD: 43,09 - 43,17
Buse Terim'den aşk dolu yeni paylaşım

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı. Daha önceki paylaşımlarında sevgilisini sır gibi saklayan Terim'den aşk dolu yeni poz geldi.

Ekleme: 14.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Çift, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

Buse Terim'den aşk dolu yeni paylaşım

Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti. İkili, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirmişti.

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' açıklamasında bulunmuştu.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

35 yaşındaki Buse Terim, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etmişti. Terim'in paylaştığı karede erkek arkadaşının sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Buse Terim'den aşk dolu yeni paylaşım

ROMANTİK PAYLAŞIM

İlişkileri doludizgin devam eden taze aşıkların yeni tatil rotası Kapadokya oldu. Instagram hesabından aşk dolu karesini yayımlayan Terim, son paylaşımında sevgilisinin hesabını etiketlemeyi ihmal etmedi.

Buse Terim'den aşk dolu yeni paylaşım

Buse Terim, erkek arkadaşıyla birlikte yer aldıkları fotoğrafa 'Biz'' notunu düşerek, beyaz kalp emojisi bıraktı.

Buse Terim'den aşk dolu yeni paylaşım

Terim'in erkek arkadaşının Instagram hesabının 'batuson' olduğu görüldü.

