Bradley Cooper’dan gülümseten itiraf

Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper, son verdiği röportajda samimiyetiyle dikkat çekti. Annesi Gloria'nın tutkusu olan Türk dizilerinden bahsetti.

Ekleme: 14.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Bradley Cooper, katıldığı programda annesi Gloria Campano'nun tam bir Türk dizisi tutkunu olduğunu esprili bir dille anlattı.

Cooper'ın anlattığına göre, evin içinde Türkçe kelimeler ve dramatik bakışmalar eksik olmuyor.

"CAN YAMAN DÜNYANIN EN İYİSİYMİŞ!"

"Annem beni öldürecek" diye söze başlayan Cooper, annesinin özellikle bir diziye takıntılı derecede bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dizinin ismi Erkenci Kuş. Tam 360 bölüm (yurt dışı versiyonu) var ve annem bir bölümünü bile kaçırmadan hepsini izledi! Saatlerce izledi. Her bölümü 4-5 kere izledi. Covid zamanı bir takıldı sonra da vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için 'dünyanın en iyi oyuncusu' diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor."

Ünlü oyuncu, Türk dizilerindeki o meşhur sahneleri de diline dolamaktan geri kalmadı. Cooper, annesiyle birlikte izlediği sahnelerdeki bir detaya çok şaşırdığını belirtti: "Bazen odaya giriyorum, iki karakter birbirine bakıyor. Mutfağa gidip kahve yapıyorum, geri geliyorum, hala bakışıyorlar! O kadar uzun ve derin bakıyorlar ki, bazen dizinin donduğunu sanıyorum ama hayır, bu sadece Türk tarzı bir dram."

Annesi ile birlikte kendisinin de diziyi izlediğini belirten Cooper, dizinini başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir'i çok beğendiğini de söyledi.

Bradley Cooper'dan gülümseten itiraf
