Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ferda Anıl Yarkın'ın notalarla olan bağı, aslında doğduğu gün yazılmış bir kader gibi. 21 Ağustos 1970'te dünyaya gözlerini açan sanatçı, tam anlamıyla bir 'müzik hanedanlığının' içinde büyüdü. Babası, hem bir Deniz Astsubayı hem de kıymetli bir bestekâr olan Kamuran Yarkın'dı. Ailenin müzikal genleri sadece bununla da sınırlı kalmadı; ağabeyleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın, Türkiye'nin en köklü topluluklarından biri olan 'Yarkın Ritm Grubu'nu kurarak müziğe yön verdiler. İşte Ferda Anıl, bu devasa mirasın gölgesinde değil, tam kalbinde yetişti.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunu olan Yarkın, akademik müzik eğitimini pop sahnesine taşıyarak duygusal melodilerle modern tınıları birleştirdi.Ferda Anıl Yarkın, 1993 yılında yayımladığı 'Aşkın Yetmez' albümüyle çıkış yaptı. Ancak asıl patlamasını, 1996'da piyasaya sürdüğü 'Sonuna Kadar' albümüyle yaşadı. Siyah kıyafetleri, sade ama etkileyici tarzı ve derin duygular barındıran sözleriyle dönemin en popüler erkek vokallerinden biri haline geldi.Ancak 1999'da çıkan 'Unuttum Sanma' albümü, deprem dönemine denk geldiği için beklenen ilgiyi görmedi ve sanatçı müzikten bir süre uzaklaştı.Yedi yıllık bir aranın ardından, 2006'da 'Ayrılmayalım' albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, 'Şarkı Söylemek Lazım' ve 'Korolar Çarpışıyor' gibi yarışma programlarında jüri ve koro şefi olarak ekranlara geldi.Geçtiğimiz yıllarda Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte kurduğu 'Çılgınlar Kulübü' projesiyle yeniden sahnelerde boy gösteren Yarkın, 2019 yazında 'Aramadın Aylardır' şarkısıyla nostalji rüzgârı estirmişti.Bugün hâlâ sahne çalışmalarına ve stüdyo projelerine devam eden Ferda Anıl Yarkın'ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, 'Yıllar ona zarafet katmış' ve 'O sen misin, inanamadık!' yorumlarıyla gündem oldu. 90'ların romantik sesi Ferda Anıl Yarkın, zamana meydan okuyan duruşuyla hâlâ kalplerde özel bir yer tutuyor.