Ünlü çiftten mutlu aile pozu...

Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı eşi İsmail Demirci'nin mutlu evliliği devam ediyor. Ali adında çocukları bulunan çift, yeni aile pozlarını sevenleriyle paylaştı.

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

38 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile mutluluğa evet demişti.

İsmail Demirci ile Hande Soral, Ali adını verdikleri çocuklarını 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Demirci, geçtiğimiz aylarda 40. yaşını kutlamıştı. Hande Soral, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı "İyi ki, hoş geldin 40" notuyla paylaşmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yeni aile pozlarını 'Bize her gün okullar tatil' notuyla Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

