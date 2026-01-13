  • USD: 43,08 - 43,15
Ünlü çiftten kötü haber!

Son dönemde özel yaşamıyla da sık sık magazin gündemine konu olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, yaklaşık iki ay önce ilk evladını kucağına almıştı. Helvacıoğlu'nun, eşi Ural Kaspar'dan boşanacağı iddia edildi.

Ekleme: 13.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızı Sora'yı kucağına almıştı.

'BOŞANMA' İDDİALARI GÜNDEMDE

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren İrem Helvacıoğlu, ve eşi Ural Kaspar cephesinden üzen haber geldi.

Gel Konuşalım programında ortaya atılan bir iddiaya göre; boşanma kararı alan Ural Kaspar ile İrem Helvacıoğlu, evlerini ayırdı.

YANIT GELMEDİ

Söylentilere göre, Kaspar, sahip olduğu kafenin karşısında bir dairede yaşamaya başladı. Çiftten bu iddialara bir cevap gelmedi.

Programdaki sunucular Kaspar'ın 'evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu' öne sürdü.
