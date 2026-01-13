Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.UYGUN DONÖR BEKLENİYORKardeşinin karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini belirten Umut Özkan, açıklamasında şunları kaydetti: "Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir.MORALİ YÜKSEK, YAKINDAN TAKİP EDİLİYORMorali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."