Tatile çıktılar

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken isimlerden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti şu sıralar Amerika'da tatil yapıyor. Ünlü fenomen Yasemin Şefkatli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti.Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.Instagram'daki yeni kareler sonrası çiftin tatil için Amerika'ya gittiği öğrenildi. Yasemin Şefkatli, uzun süren uçuş sonrası yayımladığı fotoğrafa; ''Neyse burada gece saat 04.00. Ben bayağı Jet Lag olmuşum. Öyle buraya bir bakayım dedim. Gideyim zorlayayım kendimi uyumaya'' notunu düştü.Ünlü fenomen, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.