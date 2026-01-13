  • USD: 43,08 - 43,15
  • EURO: 50,26 - 50,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tatile çıktılar

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken isimlerden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti şu sıralar Amerika'da tatil yapıyor. Ünlü fenomen Yasemin Şefkatli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekleme: 13.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti.

Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Tatile çıktılar

"KENDİMİ UYKUYA ZORLAYAYIM"

Instagram'daki yeni kareler sonrası çiftin tatil için Amerika'ya gittiği öğrenildi. Yasemin Şefkatli, uzun süren uçuş sonrası yayımladığı fotoğrafa; ''Neyse burada gece saat 04.00. Ben bayağı Jet Lag olmuşum. Öyle buraya bir bakayım dedim. Gideyim zorlayayım kendimi uyumaya'' notunu düştü.

Tatile çıktılar

Ünlü fenomen, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e sert tepki: Bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur”
ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!
Suriye'de YPG/SDG’nin karargâhına baskın! Çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Arakçi ve Tom Barrack ile görüştü
Başbakan Jens-Frederik Nielsen sert çıkıştı: “Grönland ABD’ye ait olmayacak”
Yeni evleneceklere devlet desteği büyüyor! Gelir şartı yükseltildi, kapsam genişledi
Bakan Işıkhan, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi
ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de! 'Mansur Yavaş Büyükşehir'e Küçük Geliyor'
Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye çağrı! 'SGK borçlarınızı ödeyin'
Suriye’den YPG/SDG’ye uyarı! Fırat Nehri'nin batısı askeri alan ilan edildi
Türk SİHA'larında İtalya Dönemi!
Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda Konuşuyor
Bakan Kurum’dan Yarısı Bizden paylaşımı! 'Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil'
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Halep'in Temizlenmesi Önemli'
YÖK'ten Duyarlı Uyarı!
Kahraman Askerlerimiz Hayran Bıraktı!
Sosyal Medyada Siyonizm Tuzağı!
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek