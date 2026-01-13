Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk ayrıldı

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün ilişkisi ışık hızında bitti. Beraberlikleri 1,5 ay sürdü.

Sosyetenin ünlü çapkını Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile evlenmesi beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.



Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları ortaya atılsa da Hakan Sabancı, ayrılık acısı çekmeden yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.



Erçel ile ayrılığının hemen ardından Sabancı'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik karesinde, Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk’ün isimlerinin yan yana yer alması dikkatlerden kaçmamıştı.



1,5 AY SÜRDÜ



Magazin dünyasında son günlerin konuşulan isimleri Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün birlikteliği kısa sürdü. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, Sabancı ile Soytürk, 1,5 aylık ilişkinin sonunda ayrılık kararı aldı.