  • USD: 43,08 - 43,15
  • EURO: 50,26 - 50,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilik teklifi alan Şifanur Gül aşka geldi!

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Şifanur Gül, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Ekleme: 13.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
'Kırmızı Oda', 'Hayatımın Şansı', 'Altın Kafes', 'Terzi', 'Kuş Uçuşu' gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu Şifanur Gül, geçtiğimiz Kasım ayında 28. yaşına girmişti.

Meslektaşı Berk Bakioğlu ile uzun süredir aşk yaşayan Şifanur Gül, aynı gün evlilik teklifi almıştı.

Evlilik teklifi alan Şifanur Gül aşka geldi!

YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

Güzel oyuncu, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı. Romantik karelere çiftin sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

Evlilik teklifi alan Şifanur Gül aşka geldi!

'SEVDİM SENİ BİR KERE'

Ünlü oyuncu son olarak sevgilisinin doğum gününe dair bir paylaşımda bulundu. Şifanur Gül, karelere:

'Aşkım! Nereye baksam sen varsın, nasıl güzel varlığın. Seninle yürüdüğüm tüm yollar aydınlığa çıkacak biliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bana ‘merhaba dedin. Ömrümüz beraber olsun, tüm mumlarımızı birlikte üfleyelim her şeyim. 'Sevdim seni bir kere'” notunu yazdı.

Evlilik teklifi alan Şifanur Gül aşka geldi!
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e sert tepki: Bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur”
ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!
Suriye'de YPG/SDG’nin karargâhına baskın! Çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Arakçi ve Tom Barrack ile görüştü
Başbakan Jens-Frederik Nielsen sert çıkıştı: “Grönland ABD’ye ait olmayacak”
Yeni evleneceklere devlet desteği büyüyor! Gelir şartı yükseltildi, kapsam genişledi
Bakan Işıkhan, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi
ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de! 'Mansur Yavaş Büyükşehir'e Küçük Geliyor'
Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye çağrı! 'SGK borçlarınızı ödeyin'
Suriye’den YPG/SDG’ye uyarı! Fırat Nehri'nin batısı askeri alan ilan edildi
Türk SİHA'larında İtalya Dönemi!
Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda Konuşuyor
Bakan Kurum’dan Yarısı Bizden paylaşımı! 'Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil'
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Halep'in Temizlenmesi Önemli'
YÖK'ten Duyarlı Uyarı!
Kahraman Askerlerimiz Hayran Bıraktı!
Sosyal Medyada Siyonizm Tuzağı!
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek