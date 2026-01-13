Evlilik teklifi alan Şifanur Gül aşka geldi!

'Kırmızı Oda', 'Hayatımın Şansı', 'Altın Kafes', 'Terzi', 'Kuş Uçuşu' gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu Şifanur Gül, geçtiğimiz Kasım ayında 28. yaşına girmişti.Meslektaşı Berk Bakioğlu ile uzun süredir aşk yaşayan Şifanur Gül, aynı gün evlilik teklifi almıştı.YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞMIŞTIGüzel oyuncu, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı. Romantik karelere çiftin sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.'SEVDİM SENİ BİR KERE'Ünlü oyuncu son olarak sevgilisinin doğum gününe dair bir paylaşımda bulundu. Şifanur Gül, karelere:'Aşkım! Nereye baksam sen varsın, nasıl güzel varlığın. Seninle yürüdüğüm tüm yollar aydınlığa çıkacak biliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bana ‘merhaba dedin. Ömrümüz beraber olsun, tüm mumlarımızı birlikte üfleyelim her şeyim. 'Sevdim seni bir kere'” notunu yazdı.