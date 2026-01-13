Arzum Onan'dan İkinci Bahar!

Magazin dünyasının gözbebeği Arzum Onan ve iş insanı Orkan Özkan cephesinden gelen son haberler, "Evlilik yakın mı?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı! Kıtalararası aşklarını dolu dizgin yaşayan ve son olarak aile büyüklerini de sürece dahil eden ünlü çiftin Abant kaçamağı, herkesin merakla beklediği o büyük sürprizin habercisi mi? Çocukların da onay verdiği bu büyük buluşmanın ardından gelen o hamle, "Mutlu son çok yakın" dedirtti!

Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği tescilli güzel Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın martta ikinci yılını dolduracak kıtalararası aşkları mutlu mesut devam ediyor. Hatta son günlerdeki gelişmelere bakılırsa, aşıkları mutlu son bekliyor! Orkan Özkan, yaklaşık 20 gün önce Los Angeles'tan İstanbul'a gelmiş, yeni yıla da birlikte girmişlerdi.Öğrendim ki, Abant'ta bir otelde yılbaşını kutlayan çiftin yanında aile büyükleri de varmış. Özel günlerdeki kutlamalarda aileler işin içine girdiyse nikah masasına oturmaları yakındır.Ayrıca Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'tan olan oğlu Can'ın Orkan Bey'le, Orkan Bey'in ilk evliliğinden olan iki kızının da Arzum Onan'la arasının gayet iyi olduğunu duydum. Yani evlilik için önlerinde engel yok gibi görünüyor. Bu arada aşıklar, yakın arkadaşları Sabi Totah'ın doğum gününü kutlamak için Londra'da.Hem arkadaşlarını doğum gününde yalnız bırakmadılar hem de Londra'da tatil yapıyorlar. Bugün İstanbul'a dönecekler ve yarın da Orkan Bey Los Angeles'a gidecek. Ve aralarına yine hasretlik girecek. Bakalım bu hasretliğe, ne zaman tamamen son verecekler...