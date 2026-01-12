Takipçisi Pınar Altuğ'dan para istedi!

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan ve su sıralar eşi Yağmur Atacan ile çektiği videolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı şaşırtıcı bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.Altuğ’a gönderilen mesajda, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü öne sürerek 450 bin TL zarar ettiğini söyledi ve ünlü oyuncudan yardım istedi. Mesajdaki rahat üslup karşısında Altuğ, şaşkınlığını gizleyemedi.Pınar Altuğ mesajı ifşa ederek "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor." dedi.