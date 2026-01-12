  • USD: 43,06 - 43,14
Takipçisi Pınar Altuğ'dan para istedi!

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Pınar Altuğ kendisinden 450 bin TL isteyen takipçisinin mesajını paylaştı.

Ekleme: 12.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan ve su sıralar eşi Yağmur Atacan ile çektiği videolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı şaşırtıcı bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

450 BİN TL İSTEDİ

Altuğ’a gönderilen mesajda, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü öne sürerek 450 bin TL zarar ettiğini söyledi ve ünlü oyuncudan yardım istedi. Mesajdaki rahat üslup karşısında Altuğ, şaşkınlığını gizleyemedi.

"SAYI SAYMAYI BİLMİYOR"

Pınar Altuğ mesajı ifşa ederek "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor." dedi.

Meteoroloji Uyardı Geri Dönüyor!

Instagram'da Büyük Tehlike!

X Algoritmasını Erişime Açıyor!

İphone'da Ciddi Risk!

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

