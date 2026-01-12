  • USD: 43,06 - 43,14
  • EURO: 50,30 - 50,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O Yarışmacı Şoke Etti!

Kim Milyoner Olmak İster’de talihsiz bir an yaşandı; yarışmacı, soruyu yanlış anlayınca üçüncü soruda elenerek geceye damga vurdu. Oktay Kaynarca ise verilen yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekleme: 12.01.2026 - 09:06 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem heyecanlı hem de renkli anların yaşandığı bölümde bir yarışmacının erken vedası dikkat çekti.

Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, üçüncü soruda elendi. Soruyu yanlış yorumlaması sonucu verdiği cevap, yarışmanın sonu oldu.

O Yarışmacı Şoke Etti!

Yarışmacıya yöneltilen “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu dikkat çekti. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru şık olan “spor” yerine “felsefe” cevabını işaretleyen yarışmacı, yanlış yanıtla yarışmaya veda etti.

Soruya yanlış yanıt vermesine kendisi de şaşırtan yarışmacı "Şok içerisindeyim şu an" deyince Oktay Kaynarca da "Ben de" diyerek yanıt verdi.


ABD'de Başkan'a Soruşturma!
Otoyolda can pazarı! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi
Piyasaların Gözü O Kararda!
F-35 paniği Atina’yı alarma geçirdi! B planı hazırladılar
Bebek Otel’in sahibi üç maymunu oynadı! Skandallara karşı 700 çalışanını kalkan yaptı
Siyonist Zulüm Bitmiyor! Lübnan'a Saldırı...
En Ucuz Öğrenci Ulaşımı Ak Parti'den!
Bebek Otel'de kaçak yapılar yıkılıyor! Yıkım ekipleri sahada
Trump Kendini Başkan İlan Etti!
Bakan Uraloğlu açıkladı! '2 milyonun üzerine çıktık'
AK Parti MYK Toplanıyor!
Orta Doğu diken üstünde! İran'da rejim karşıtı protestolar büyüyor
Gemiler Karadeniz'e açıldı! Sürüklenen mayınlar etkisiz hale getirilecek
Grok'ta Mahremiyet Krizi Büyüyor!
Bakanlıktan fahiş fiyata rekor ceza! Tam tamına...
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul’da İlçe Belediyelerinin Sosyal Medya Performansı Açıklandı: Arnavutköy İlk Sırada
Gazzeli Amir Uzuvlarını Kaybetti! Siyonizm Terörü...
Bakan Murat Kurum Açıkladı! Kura Çekimi...
Bakan Ersoy'dan Dizi Film Setlerine Düzenleme Geldi!
Meteoroloji Uyardı Geri Dönüyor!

Meteoroloji Uyardı Geri Dönüyor!

Instagram'da Büyük Tehlike!

Instagram'da Büyük Tehlike!

X Algoritmasını Erişime Açıyor!

X Algoritmasını Erişime Açıyor!

İphone'da Ciddi Risk!

İphone'da Ciddi Risk!

Apple Rekor Bekliyor!

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!