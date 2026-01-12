O Yarışmacı Şoke Etti!

ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem heyecanlı hem de renkli anların yaşandığı bölümde bir yarışmacının erken vedası dikkat çekti.Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, üçüncü soruda elendi. Soruyu yanlış yorumlaması sonucu verdiği cevap, yarışmanın sonu oldu.Yarışmacıya yöneltilen “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu dikkat çekti. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru şık olan “spor” yerine “felsefe” cevabını işaretleyen yarışmacı, yanlış yanıtla yarışmaya veda etti.Soruya yanlış yanıt vermesine kendisi de şaşırtan yarışmacı "Şok içerisindeyim şu an" deyince Oktay Kaynarca da "Ben de" diyerek yanıt verdi.