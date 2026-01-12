Nebahat Çehre en büyük korkusunu açıkladı!

  • USD: 43,06 - 43,14
“Aşk-ı Memnu” dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, magazin gündemini sarsan bir itirafta bulundu. Çehre, vasiyetini hazırladığını ve en büyük korkusunu açıkladı.

Ekleme: 12.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:24
Türk sinema ve tiyatrosunun güçlü isimlerinden Nebahat Çehre, hayatın kaçınılmaz gerçeklerine ilişkin samimi sözler sarf etti.

Türk sinema ve televizyon tarihinin en özel isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, 1960'lı yılların başında beyaz perdeye adım atmıştı. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle geniş kitlelerin yeniden dikkatini çeken Çehre, ardından "Muhteşem Yüzyıl" da canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakteriyle de büyük beğeni toplamıştı.

Son olarak Yasemin Bozkurt'un programına konuk olan isim, "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki ölüm sahnesini hiç izlemediğini söyledi.

"ÖLÜME KARŞI KORKUM VAR"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KARAR ALDIM"

Çehre, annesinin vefatının ardından önemli bir karar aldığını da ilk kez açıkladı. Usta isim, "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" dedi.
