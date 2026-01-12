  • USD: 43,06 - 43,14
Haldun Dormen'den üzücü haber!

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen'in entübe edildiği öğrenildi. Üzücü haberi oğlu sosyal medyadan duyurdu.

Ekleme: 12.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:18
97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Devlet sanatçısı ünvanına sahip Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alındı.

Sevilen sanatçı Dormen'den gelen son haber sevenlerini üzdü.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda babasının entübe edildiğini duyurdu.

''DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN''

Oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullandı.

Üzücü paylaşım sonrası Haldun Dormen'in sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Haldun Dormen'den üzücü haber!

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

DEVLET SANATÇISI OLDU

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır.
Meteoroloji Uyardı! 41 İl İçin Sarı Kod...

Instagram O Sorunu Çözdü!

Hız sınırını aşana ehliyet iptali! Sürücüleri yakından ilgilendiriyor...

Instagram beklenen açıklamayı yaptı! Milyonlarca hesap çalındı mı?

Apple O Uygulamayı Değişiyor!

Başakşehir'de Kartpostallık Görüntüler!

