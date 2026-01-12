Haldun Dormen'den üzen haber! Entübe edildi
Türk tiyatrosunun bilinen isimlerinden Haldun Dormen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçının, yoğun bakımda tedavi altındayken entübe edildiği öğrenildi.
97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon sonrası özel bir hastanede tedavi görüyor. Devlet sanatçısı unvanına sahip Dormen'in, 5 Ocak tarihinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.
ÜZÜCÜ HABERİ OĞLU DUYURDU
Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama, oğlu Ömer Dormen'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dormen, babasının entübe edildiğini duyurdu.
"ENTÜBE EDİLDİ"
Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin"
'TEDAVİM OLUMLU SEYREDİYOR' DEMİŞTİ
7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve ozenlyle devam etmektedir. Ilginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti...
