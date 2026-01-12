Celil Nalçakan'ın savunması olay oldu!

Oyuncu Celil Nalcakan ile Gamze Topuz, önceki gün birlikte el ele görüntülendi. Objektiflere yansıyan ikili, romantik bir birliktelik iddialarını akıllara getirirken, Nalçakan'ın savunması gündem oldu.'NEDEN UZAKTAN ÇEKİYORSUNUZ?'Nalçakan, “20 yıllık arkadaşım, uzaktan neden çekiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Gamze Topuz ise sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTIÖte yandan Gamze Topuz’un gece geç saatlerde Celil Nalçakan’ın evinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.CELİL NALÇAKAN KİMDİR?Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır.Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında ATV'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı.