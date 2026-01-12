  • USD: 43,06 - 43,14
Birce Akalay'dan yeni aşk karesi

İlişkileri dolu dizgin devam eden Birce Akalay ile oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş’tan aşk dolu paylaşım geldi.

Ekleme: 12.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Birce Akalay'ın aşk hayatında yüzü gülüyor.

Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş’ın aşkı uzun süredir birlikte. Son olarak Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’la birlikte geçirdiği anlara da yer verdiği fotoğrafları paylaştı.

"BEYOĞLU SEVDALILARI"

Hakan Kurtaş da eş zamanlı aynı kareleri paylaşıp 'Beyoğlu sevdalıları' notunu düştü.

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda polis çevirmesine takılmıştı. Alkollü araç kullanan ünlü oyuncunun ehliyetine el konulmuştu.

Meteoroloji Uyardı Geri Dönüyor!

Instagram'da Büyük Tehlike!

X Algoritmasını Erişime Açıyor!

İphone'da Ciddi Risk!

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

