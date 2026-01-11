  • USD: 42,99 - 43,06
  • EURO: 50,07 - 50,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncu Şeyma Subaşı'nı Tiye Aldı!

Oyuncu Bahar Şahin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan fenomen Şeyma Subaşı'nın açıklamalarını tiye aldı. Şahin, tesettürlü bir fotoğrafının üstüne, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" notunu düştü.

Ekleme: 11.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
'Zalim İstanbul', 'O Hayat Benim' ve 'Gülümse Kaderine' gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, uzun zaman sonra sosyal medyada yeniden görünmüş; yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik biçimde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek gündem olmuştu. Bu kişinin Mine Tugay olduğu iddiası, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şahin bu sefer fenomen Şeyma Subaşı'nı tiye aldığı paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü Oyuncu Şeyma Subaşı'nı Tiye Aldı!

ŞEYMA SUBAŞI'NA İĞNELİ PAYLAŞIM

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Subaşına göndermede bulunan Şahin, türbanlı halini paylaşarak, 'Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum' ifadelerini yazdı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

SUBAŞI NE DEMİŞTİ?

Şeyma Subaşı, kendisiyle ilgili gündem sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

'Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum'
Vurgun Jetine Sorgu! 200 Milyon Dolar...
İstanbul'da Fırtına Dehşeti!
CHP'li Belediyede Tatilin Sponsoru Kamu Kaynağı!
Su Fiyatları Enerjiyi Solladı! CHP'li Belediyeler Sözünde Durmadı!
ABD'de bini aşkın protesto çağrısı! Eyalet-Federal gerilimi tırmanıyor
Murat Kurum duyurdu! Sosyal Konut projemizin ilk evlerini
Bakan Uraloğlu Hızlı Tren projesini duyurdu! İki il arası 2,5 saate iniyor
İzmir'de bulaşıcı hastalık alarmı! Her 100 bin kişinin 11,5'inde görülüyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! O öğretmenden skandal savunma
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Tam 1 milyar 945 milyon TL değerinde...
34 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki! 'Bu millet unutmadı'
Terör örgütünün son çırpınışları! Şam yönetiminin operasyonları sürüyor
CHP’de ‘Phuket’ genelgesi! Başkanlar suçüstü yakalandı
Otelde fuhuş rezidansta kumar! Bebek Otel'in sahibine ait yeni skandallar ortaya çıktı
Bozulmuş yarım ton ürün! Piyasaya sürüp vatandaşı zehirleyeceklerdi
İtirafçı Adem Soytekin'den yeni ifade! İmamoğlu müteahhitlerden 30 milyon lira istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı
Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

YouTube'da Yeni Dönem!

YouTube'da Yeni Dönem!

Dünyanın ilk 'insansı cerrah robotu' tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

Dünyanın ilk 'insansı cerrah robotu' tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

Apple Rekor Bekliyor!

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!