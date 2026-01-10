  • USD: 42,99 - 43,06
Sezen Aksu koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya alınan Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Usta sanatçı Sezen Aksu'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Aksu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aksu'nu İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı açıklandı.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ise kardeşi Nihat Yıldırım’dan geldi.

Aksu’nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ifade eden Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

YouTube'da Yeni Dönem!

Dünyanın ilk 'insansı cerrah robotu' tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

