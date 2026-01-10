Sezen Aksu koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya alınan Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Usta sanatçı Sezen Aksu'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi.Aksu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aksu'nu İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı açıklandı.Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ise kardeşi Nihat Yıldırım’dan geldi.Aksu’nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ifade eden Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.