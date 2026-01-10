  • USD: 42,99 - 43,06
Kızına yorum yağdı

Fatmagül'ün yengesi rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 10.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:17
Ekranların başarılı ve ünlü oyuncularından Esra Dermancıoğlu, şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.

Sosyal medyada aktif olan Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı

KIZINI PAYLAŞTI

Ünlü isim, paylaşımına sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.

Bir çocuk annesi ünlü ismin son paylaşımına, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

YouTube'da Yeni Dönem!

Dünyanın ilk 'insansı cerrah robotu' tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

Apple Rekor Bekliyor!

O Gıdayı 30 Gün Tüketmezseniz Olacaklar!

