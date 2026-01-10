  • USD: 42,99 - 43,06
Kazandığı paraların konuşulmasına sinirlendi

Oyuncu Burak Özçivit, para karşılığı yurt dışında etkinliklere ve yemek davetlerine katıldığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Ekleme: 10.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:16
Yurt dışındaki davetlerden kazandığı paralarla sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü markanın düzenlediği lansmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oyuncu, hakkında çıkan “para” odaklı haberler için sitemli konuştu:

"HİÇ PARA İÇİN HAREKET ETMEDİM"

“Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor bilmiyorum. Hiç para için hareket etmedim. Önemli olan tek durum, projeyi beğenmem, okuyunca kendime yakıştırmam. Ben anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?”

Burak Özçivit’e “Para karşılığı yemek için yurt dışına gittiğiniz haberleri hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Oyuncu, şöyle yanıt verdi:

"ANLAŞMALI OLDUĞUM ŞİRKETLER VAR"

“Benim ağzımdan duydunuz mu hiç? Benim anlaşmalı olduğum şirketler var. Onlar için tabii ki yurt dışı ziyaretlerimiz oluyor. Sosyal medya hep bir yerden bir şeyleri çekip alıyor. Bir durumu başka yerlere çekmek isterseniz, bu çok basit. Bu tarz konularda biraz saygı bekliyorum açıkçası.”

