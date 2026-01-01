  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncu hobisini ticarete çevirdi

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Mehpare karakteriyle hafızalarımıza kazınan Mehtap Bayri rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Yaklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alan Mehtap Bayri, zeytin yetiştiriciliği yapıyor. Ünlü isim çiftçilik belgesi alıp hobisini de ticarete çevirdi.

Ekleme: 1.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 1.01.2026 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran Mehtap Bayri "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle gönüllere adeta taht kurdu.

Ünlü oyuncu hobisini ticarete çevirdi

Mehtap Bayri, Ekmek Teknesi'nin ardından; Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Şen Yuva, Gönül Hırsızı, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim ve son olarak Seni Kalbime Sakladım gibi birçok projede yer aldı.

Ünlü oyuncu hobisini ticarete çevirdi

Ünlü oyuncu yaklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alıp zeytin yetiştiriciliğine başladı. İlk iş çiftçi belgesi alan ünlü oyuncu, 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' sözleriyle kolları sıvadı.

Ünlü oyuncu hobisini ticarete çevirdi

MARKASINI KURDU

Ünlü oyuncu zeytinyağı üretimi yapmaya başladı. Hobisini ticarete çeviren Bayri, kendine ait bir markasını da kurdu.

Ünlü oyuncu hobisini ticarete çevirdi

Ürettiği zeytinyağı ile birçok ödül alan ünlü ismin erken hasat, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağının yarım litresini 825 TL'den satışa sunuyor.

Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! 'Çalkantılı bir yılı geride bırakıyoruz'
Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi! “Dünya 2026’ya girerken, Edirne su kuyruğuna giriyor'
Artvin'de Çığ Meydana Geldi!
MİT'ten Nokta Operasyonlar!
MSB açıkladı! 2025 yılında teslim olan terörist sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajı!
Bakan Yerlikaya açıkladı! 25 ilde eş zamanlı operasyon
CHP'de istifa dalgası! CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti
Anayasa Mahkemesi O Uygulamayı İptal Etti!
Gazze'de kan durmuyor! : İsrail, Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor
Mavi Vatan'da güç artıyor! Yıldırım ve Çağrı Bey göreve hazır
DEAŞ'TAN Sinsi Tuzak! Dijital Ortam...
Filistin İçin Galata'ya!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere tutuklama talebi
Başsavcılıktan yalan haberlere soruşturma...
Şeyma Subaşı gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler