Ünlü çiftten mutluluk pozu...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı şiddetli bir şekilde etkili oldu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, minik oğulları Fikret Hakan ile evlerinin bahçesinde karın sevincini doyasıya yaşadı.

Oyuncu Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğumdan sonra sosyal medya hesabından zaman zaman minik Fikret Hakan’a dair kareler paylaşan Deniz, ilk kez oğlunun yüzünü göstermişti.

Deniz ve Yıldırım çifti, çocukları Fikret Hakan'la birlikte mutluluk pozlarını sık sık paylaşıyor.

Ünlü çift, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yaşadıkları sevinci Instagram'dan yayımladı.

