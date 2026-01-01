Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı

Uzun süredir aşk yaşayan Sarıtaş ve Mayruk, mutluluklarını 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi.Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet eden Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, yeni yıla merhaba dedi.Sarıtaş, eşi ve oğlu Ali ile birlikte verdiği aile pozunu "Teşekkürler 2025" notuyla Instagram'dan paylaştı.