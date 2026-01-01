  • USD: 42,85 - 42,92
Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, sosyal medya hesaplarından yıla veda ederken, mutlu aile pozu vermeyi ihmal etmediler.

Ekleme: 1.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 1.01.2026 - 18:49
Uzun süredir aşk yaşayan Sarıtaş ve Mayruk, mutluluklarını 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.

Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi.

Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı

Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet eden Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.

Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, yeni yıla merhaba dedi.

Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı

Sarıtaş, eşi ve oğlu Ali ile birlikte verdiği aile pozunu "Teşekkürler 2025" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Tolga Sarıtaş'tan yeni yıl paylaşımı
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

