Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu

Fenomen yapımlardan ‘Güller ve Günahlar' yayınladığı cumartesi akşamları izleyenleri ekrana kilitliyor. Sevilen dizide Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncunun 6,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2025'e veda eden Cemre Baysel 2026'ya merhaba dedi.LONDRA'DA ORTAYA ÇIKTIBaysel'in yeni yıla Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da girdiği ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Baysel, beğeni gören fotoğrafına 'Londra'da ilk kez' notunu düştü.CEMRE BAYSEL KİMDİR?5 Şubat 1999'da İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı.ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANDI2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda oynadı. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.