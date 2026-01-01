  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu

Başarılı oyuncu Cemre Baysel yeni yıla merhaba dedi. Baysel'in 2026'yı hangi ülkede karşıladığı Instagram paylaşımı sonrası belli oldu.

Ekleme: 1.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 1.01.2026 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Fenomen yapımlardan ‘Güller ve Günahlar' yayınladığı cumartesi akşamları izleyenleri ekrana kilitliyor. Sevilen dizide Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncunun 6,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2025'e veda eden Cemre Baysel 2026'ya merhaba dedi.

Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu
Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu

LONDRA'DA ORTAYA ÇIKTI

Baysel'in yeni yıla Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da girdiği ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Baysel, beğeni gören fotoğrafına 'Londra'da ilk kez' notunu düştü.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999'da İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı.

Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu

ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANDI

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda oynadı. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

Cemre Baysel'in yılbaşı rotası belli oldu
Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! 'Çalkantılı bir yılı geride bırakıyoruz'
Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi! “Dünya 2026’ya girerken, Edirne su kuyruğuna giriyor'
Artvin'de Çığ Meydana Geldi!
MİT'ten Nokta Operasyonlar!
MSB açıkladı! 2025 yılında teslim olan terörist sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajı!
Bakan Yerlikaya açıkladı! 25 ilde eş zamanlı operasyon
CHP'de istifa dalgası! CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti
Anayasa Mahkemesi O Uygulamayı İptal Etti!
Gazze'de kan durmuyor! : İsrail, Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor
Mavi Vatan'da güç artıyor! Yıldırım ve Çağrı Bey göreve hazır
DEAŞ'TAN Sinsi Tuzak! Dijital Ortam...
Filistin İçin Galata'ya!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere tutuklama talebi
Başsavcılıktan yalan haberlere soruşturma...
Şeyma Subaşı gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Türkiye 2026'ya Damga Vuracak!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Siber Güvenlik Çalışanları İtiraf Etti!

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Megakentte yılbaşı alarmı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler