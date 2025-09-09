Son hali gündem oldu

Yıllar önceki popülerliğini kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, ruhsal sağlığıyla ilgili bazı iddialarla karşı karşıya.43 YAŞINDA2021 yılında 13 yıl süren vesayeti sona erdikten sonra sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken 43 yaşındaki şarkıcı, malikanesinden paylaştığı görüntüler herkesi şaşırtmaya devam ediyor.Daily Mail’e konuşan bir aile yakını, “Britney hiç iyi durumda değil. Evde köpeklerin ardından temizlemiyor, düzen yok, günlük temizlik yapılmıyor. Yetişkin gibi işlev göremiyor.” dedi.Spears, 12 Kasım 2021’de mahkeme kararıyla vesayetten kurtulduğunda bu günü, “hayatının en güzel günü” olarak nitelendirmişti. Babası Jamie Spears ise, 13 yıl boyunca kızının kariyeri ve özel yaşamı üzerindeki kontrolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.