  • USD: 41,18 - 41,26
  • EURO: 48,30 - 48,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son hali gündem oldu

Müstehcen paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen pop müziğin yıldızı Britney Spears son durumuyla telaşlandırdı. Şarkıcının ruhsal sağlığı yeniden tartışılıyor.

Ekleme: 9.09.2025 - 10:44 Güncelleme: 9.09.2025 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önceki popülerliğini kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, ruhsal sağlığıyla ilgili bazı iddialarla karşı karşıya.

43 YAŞINDA

2021 yılında 13 yıl süren vesayeti sona erdikten sonra sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken 43 yaşındaki şarkıcı, malikanesinden paylaştığı görüntüler herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Son hali gündem oldu

"TEMİZLİK YAPMIYOR"

Daily Mail’e konuşan bir aile yakını, “Britney hiç iyi durumda değil. Evde köpeklerin ardından temizlemiyor, düzen yok, günlük temizlik yapılmıyor. Yetişkin gibi işlev göremiyor.” dedi.

Spears, 12 Kasım 2021’de mahkeme kararıyla vesayetten kurtulduğunda bu günü, “hayatının en güzel günü” olarak nitelendirmişti. Babası Jamie Spears ise, 13 yıl boyunca kızının kariyeri ve özel yaşamı üzerindeki kontrolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Son hali gündem oldu
Özgür Türkiye'yi İngiltere'ye Şikayet Etti! Şok Tehdit...
Tüketici hakları için yeni adımlar: Bakan Bolat’tan yapay zeka ve denetim vurgusu
Trabzon'a 57 Milyarlık Yatırım! Murat Kurum Açıkladı...
Macron Köşeye Sıkıştı! 'Seçenek Azaldı'
CHP'de İl Binası Krizi! 'Tartışmaya Girmeyeceğiz'
Gürsel Tekin Yüzlerine Konuştu! 'Ben Arkadaş Değilim'
Cani Kadına Müebbet! Dna Raporu Ortaya Çıkardı...
Hani Her Şey İstanbul İçindi? Oturuma Katılmadılar...
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak
Baskıya Dayanamayıp CHP'den İstifa Etti! 'Bu Yapının İçinde Olmayacağım'
Hukuk Tanımaz CHP'den Provokasyon! İstanbul Savaşı...
Hain Saldırıya ilişkin İran'lı Şüpheli Gözaltında! Tam 27 Kişi...
Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Hamas'tan İsrail'e Eşsiz Operasyon! Yeni Teklif...
Utanmaz Ali Mahir Şehitleri Alet Etti! Pes Dedirtti...
Kayyum Mekanda! Ortalık Karıştı...
MHP Lideri Bahçeli'den İzmir'deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Esrar perdesi aralanacaktır
Saldırgan Hakkında Ne Biliyoruz ?
Başkan Erdoğan 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat

Eczanelerde yeni dönem: 81 ilde uygulanmaya başladı! Tüm bilgiler aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem: 81 ilde uygulanmaya başladı! Tüm bilgiler aktarılacak

'Kanlı Ay' tüm dünyada göz kamaştırdı! Tam 82 dakika sürdü

'Kanlı Ay' tüm dünyada göz kamaştırdı! Tam 82 dakika sürdü

Microsoft'a büyük şok! Dünya internetinin %17'sini taşıyordu...

Microsoft'a büyük şok! Dünya internetinin %17'sini taşıyordu...

Yapay Zeka İnsanlığı Yok Edecek!

Yapay Zeka İnsanlığı Yok Edecek!

Dua Etmek İçin 70 Yıl Beklediler!

Dua Etmek İçin 70 Yıl Beklediler!