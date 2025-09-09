Aleyna Tilki'den samimi itiraf!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, konuk olduğu ‘Pembe Yalanlar’ programında, çocuk yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı.16 yaşında şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, o dönem her gün pedagoga ifade verdiğini ve ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını belirtti."ÇOK YIPRANDIK"Tilki, şöhretin perde arkasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık.”Genç şarkıcı, çocuk yaşta sahneye çıkan isimlerin yaşadığı baskıların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.